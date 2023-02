Presentazione del libro “Riconoscere il passato – Quarant’anni di restauri nelle terre del Friuli”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il racconto dell’impegno della Danieli nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale friulano. L’ultimo progetto riguarda la Corte di Porta Villalta (ex Dormisch) che ospiterà la sede del MITS Academy Udine. La Sala Ajace di Udine ha ospitato ladelildidel“. Il, a cura di Francesco Messina, con le parole di Giuseppe Bergamini e le fotografie di Luca Laureati, esplora la lunga e ricca storia del sostegno della Danieli per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale del. Da decenni l’azienda è impegnata a sostenere e promuoveredi opere d’arte ...

... a ridosso delladelle liste, è saltato. Tra conferme e nuovi ingressi, per la maggioranza e l'opposizione si apre una stagione di confronto: questa sarà la legislaturaGiubileo...E laè stata fatta: il vincitoreFestival di Sanremo 2023 (questa mattina intervistato a Storie Italiane, dove ha spiegato perchè ha pianto dopo la proclamazione) ha stretto la mano ...

Ferrari SF-23, come seguire la presentazione della nuova Rossa di F1 Autosprint.it

Giocatori Napoli alla presentazione film di Siani: "Faremo di tutto per rendere i tifosi orgogliosi e felici!" |FOTOGALLERY CalcioNapoli24

Presentazione del libro di Mauro Marcantoni sulla quietanza liberatoria del 1992 Ufficio Stampa

Estempo3Gabriella Sfogliami "Spogliami, presentazione del libro di Gabriella Naddeo a Pellezzano giovedì 13. Virgilio

Arona: alla Ca' de Pop presentazione del libro "Le avventure del Sottosotto" NovaraToday

Durano il tempo necessario della presentazione a qualche premio e basta; manca tutta la parte promozionale per far incontrare il pubblico, compreso quello che frequenta le piattaforme mediatiche. In ..."TI DONO I MIEI OCCHI" IL LIBRO SU STEFANO GORI SCRITTO DA FABRIZIO BETTI Recentemente nell'area Commerciale Il Pinturicchio di Lucca, si è tenuta la presentazione del libro scritto da Fabrizio Betti ...