Presentazione del libro “Riconoscere il passato – Quarant’anni di restauri nelle terre del Friuli”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il racconto dell’impegno della Danieli nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale friulano. L’ultimo progetto riguarda la Corte di Porta Villalta (ex Dormisch) che ospiterà la sede del MITS Academy Udine. La Sala Ajace di Udine ha ospitato ladelildidel“. Il, a cura di Francesco Messina, con le parole di Giuseppe Bergamini e le fotografie di Luca Laureati, esplora la lunga e ricca storia del sostegno della Danieli per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale del. Da decenni l’azienda è impegnata a sostenere e promuoveredi opere d’arte ...

... a questo link la procedura https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.phpevent=128 Ladella gara a cura di Antonio Crucitti (membrocomitato organizzatore della ...A disposizione: Reti: Lamatch QUI IMOLESE - Anastasi dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 4 - 2 con Rossi in porta e con una difesa a quattro composta al centro da Eguelfi e Maddaloni ...

F1, AlphaTauri: la presentazione della nuova livrea a New York Sky Sport

Mercoledì, la presentazione del libro su Andreotti di Tommaso Baris FrosinoneToday

Alla Galleria Boragno la presentazione del libro "Salvarsi a vanvera" varesenews.it

Caltanissetta. Il 13 febbraio alla Sicilbanca presentazione del libro “”C’è stato forse ... il Fatto Nisseno

Tommaso Gioietta oggi a Castelvetrano, alla presentazione del libro "L'Ossessione" Tp24

Durano il tempo necessario della presentazione a qualche premio e basta; manca tutta la parte promozionale per far incontrare il pubblico, compreso quello che frequenta le piattaforme mediatiche. In ...Satya Nadella durante la presentazione del nuovo Bing, avvenuta a Redmond il 7 febbraio 2023 Anche Bing potrà sbagliare. Esattamente come è successo a Bard. Non è dato sapere, in questa prima fase, ...