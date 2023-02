Premio Fifa “The Best” | annunciati i finalisti

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il Mondiale del 2022 ha lasciato e lascerà il segno per gli anni a venire per le future generazioni calcistiche. La competizione più attesa al mondo, giocata per la prima volta in inverno, e per la prima volta in terra qatariota, ha regalato tantissimo spettacolo e giocate straordinarie. Il trionfo dell’Argentina di Leo Messi, dopo l’esordio shock con l‘Arabia Saudita, ha posto fine al dibattito che ormai dura da più di 15 anni tra la Pulce e Cristiano Ronaldo, con l’asso argentino che negli ultimi anni di carriera si è regalato le due gioie più grandi con la Nazionale. Un altro talento che, per i prossimi decenni, prenderà il posto di questi due mostri sacri, è sicuramente Kylian Mbappè, che sta dimostrando una classe sconfinata ed ha ancora tantissimi anni di carriera davanti. Argentina Messi (Photo by Julian Finney/Getty Images)Lo scontro tra Mbappè e Messi, tripletta ...

E' di nuovo Argentina - Francia, come nella finale di Qatar 2022, anche se stavolta 'vincono' i Bleus per 2 - 1. La Federcalcio internazionale ha infatti reso noti i nomi dei tre finalisti per il premio 'The Best' del 2022 che verrà assegnato il 27 di queste mese. Si tratta di Lionel Messi, Kylian Mbappé e Karim Benzema.

Zurigo, 10 feb. - (Adnkronos) - I tre candidati per il premio Fifa the best come miglior giocatore sono Karim Benzema, attaccante francese del Real Madrid e vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro, il ...C'è anche Carlo Ancelotti in corsa per il premio come 'miglior allenatore' della Fifa. Il tecnico del Real Madrid, campione in Champions League e qualificatosi per la finale del Mondiale per Club per ...