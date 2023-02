Preghiera della sera 10 Febbraio 2022 | “Perdona i miei peccati”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) ““. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

L'imbarazzante situazione per il monarca si è verificata in occasionesua visita in una delle storiche moschee di Brick Lane. Il regnante era in visita nella Gran ...sul luogo diche il ...... in occasione dell'anniversariomorte dell'ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci, l'Assistente spiritualePolizia di Stato Mons. Enzo Varone ha recitato una brevepresso il ...

Card. Zuppi: scegliamo di essere operatori di pace Conferenza Episcopale Italiana

Terremoto in Turchia e Siria: la preghiera nelle Sante Messe Arcidiocesi di Udine

Preghiera e colletta straordinaria per le popolazioni colpite dal ... Diocesi di Vicenza

Terremoto: dalla diocesi di Roma un segno immediato di solidarietà ... DIOCESI DI ROMA

Preghiera per l'unità delle Chiese cristiane – THA • Istituto Figlie di ... Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice

Il figlio maggiore della regina Elisabetta II non è nuovo a gaffe ... Come previsto per chi entra nel luogo di preghiera dei musulmani, anche Re Carlo si è tolto le scarpe. (Liberoquotidiano.it) Se ne ...Entrano nel vivo, l’11 e 12 febbraio, le celebrazioni diocesane in onore di San Valentino, primo vescovo di Terni e patrono principale della Città e della Diocesi. Valentino fu un vescovo esemplare ch ...