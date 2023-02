Possibili rischi L' Ema indaga sulla pseudofedrina | quali farmaci coinvolti

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L'Agenzia Europea del Farmaco ha avviato una revisione su alcunicomunemente utilizzati per il naso chiuso: ecco perché,sono e cosa si

La Pres e la Rcvs possono comportare un ridotto afflusso di sangue al cervello, quindi un'ischemia. In alcuni casi le due patologie possono portare a complicazioni più gravi e ...Il sospetto è che siano collegati a un piccolo numeri di casi, segnalati dalle autorità sanitarie francesi, di patologie dei vasi sanguigni e del cervello. L'Agenzia europea fa sapere che soltanto in ...

Ema indaga su farmaci per raffreddore, possibili rischi - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Raffreddore, l'Ema indaga su farmaci per combatterlo: possibili rischi TGCOM

Pseudoefedrina, l'Ema indaga sui farmaci che la contengono. Possibili rischi per la salute Vanity Fair Italia

Possibili rischi dei farmaci: Ema avvia revisione su pseudoefedrina Gazzetta del Sud

L'EMA indaga sui farmaci per il raffreddore, possibili rischi Corriere del Ticino

La ragione Il comitato vuole analizzare i dati provenienti dai sistemi di farmacovigilanza dei paesi europei e dagli aggiornamenti della letteratura scientifica rispetto al possibile rischio che ...Allarme farmaci per raffreddore e influenza. L'Ema ha avviato un'indagine per verificare possibili rischi per la salute legati all'utilizzo di alcune tipologie di medicinali contenenti pseudoefedrina.