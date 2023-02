Portare l’etica nell’estrazione mineraria? La mossa dell’Italia con gli Usa

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’Italia è entrata a far parte della Minerals Security Partnership, iniziativa lanciata a giugno dall’amministrazione statunitense per promuovere l’estrazione etica e rafforzare le partnership tra Paesi “amici” lungo le catene di approvvigionamento del settore, anche a fronte della weaponization delle interdipendenze da parte di Paesi autoritari, come Russia e Cina. Ad annunciarlo è stato Jose Fernandez, sottosegretario di Stato americano per la crescita economica, l’energia e l’ambiente, intervenendo nei giorni scorsi alla conferenza Investing in African Mining Indaba a Città del Capo, in Sudafrica. La prima riunione a cui ha partecipato l’Italia (rappresentata dal console Emanuele Pollio) si è tenuta martedì. Presenti anche altri 11 Paesi e l’Unione europea, che fanno parte della partnership, oltre ad Angola, Botswana, Repubblica Democratica del Congo, Sudafrica, Tanzania, Uganda e ...