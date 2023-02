Polipo uterino | cos’è | sintomi e come influisce su concepimento e gravidanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dal punto di vista medico ilè,riferito dall’Istituto Superiore di Sanità, un anormale rigonfiamento di tessuto, generalmente di piccole dimensioni, che si forma sulla mucosa di un organo. Il, quindi, è quel fenomeno che interessa la cavità uterina e in modo particolare l’endometrio, ovvero il rivestimento interno dell’utero, tanto che queste escrescenze prendono anche il nome di polipi endometriali. Si tratta di un fenomeno relativamente comune,evidenziato in questo studio, solitamente di natura benigna (ma a volte – in circa il 5% dei casi – anche cancerosi o precancerosi), a volte asintomatico e che può regredire spontaneamente e che interessa sia le donne in età riproduttiva che quelle in menopausa. Sebbene possa essere trattato in maniera sicura, è una condizione ...