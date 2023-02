PNRR Scuola | strumenti | modalità e casi pratici per una scuola digitale DIRETTA ore 16 Solo 4 99 Euro

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il webinar online si terrà giorno 10 Febbraio 2023 alle ore 16.30. Non potrai seguire la? Nessun problema! La lezione sarà registrata e gli iscritti potranno accedere all’area riservata e visualizzarla in differita. Chi sono i relatori? Luciano Grasso, giurista e DSGA titolare presso l’I.C. “Fermi-Leopardi” di Centuripe/Catenanuova. Dirigente provinciale ANQUAP. Daniele Biancardi, CEO di Kedea Design. Fortunata Daniela Vetri, Dirigente L'articolo .

Per quanto riguarda la Città del Belvedere confermato il progetto di abbattimento e rifacimento dell' Istituto 'Baruffi' , finanziato attraverso ilcon oltre 10 milioni (Missione 2 " Rivoluzione ...Quasi 5 milioni di euro dalper lavori nelle scuole della provincia di Como. Gli interventi più sostanziosi riguardano l'istituto comprensivo di Albavilla e lasuperiore "Jean Monnet" di Mariano Comense. Nel primo ...

Milleproroghe, bocciato emendamento proroga organico Covid. Per trasferimenti docenti eventuale decreto PNRR Orizzonte Scuola

Pnrr scuola: come sta cambiando l’insegnamento delle scienze naturali alle superiori Tecnica della Scuola

Scuola: concorso rapido per 20mila precari già nel 2023. Doppio bando Pnrr per i restanti 50mila docenti ilmessaggero.it

Scuola, concorso sprint per 20mila precari nel 2023 - Doppio bando Pnrr per i restanti 50mila prof NT+ Enti Locali & Edilizia

Procedure abilitanti e di reclutamento PNRR: prosegue il confronto con il Ministero FLC CGIL

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un test per il governo, ma è un test anche per le istituzioni europee. Un aggiornamento, motivato, non costituisce certo un pretesto, ...Reclutamento e supplenze, il tema è caldissimo e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara lo ha proposto direttamente all'Unione Europea. L'obiettivo è ...