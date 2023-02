Pnrr | Fitto a Bruxelles vede Gentiloni | “Governo lavorerà in collaborazione con Commissione’

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – “A, a margine del lavori del Consiglio europeo straordinario, ho avuto un incontro molto positivo con il Commissario. Abbiamo parlato delitaliano e delle opportunità di aggiornamento offerte dal Regolamento RePowerEU e delle linee guida presentate dalla Commissione europea il 1 febbraio scorso. Ilintende lavorare in strettae dialogo con la Commissione europea per rendere ilitaliano più realistico, efficace e vicino alle esigenze dei cittadini e delle imprese italiane”. Così su Facebook il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNNR Raffaele. L'articolo proviene da Italia Sera.

(Adnkronos) – "A Bruxelles, a margine del lavori del Consiglio europeo straordinario, ho avuto un incontro molto positivo con il Commissario Gentiloni. Abbiamo parlato del PNRR italiano e delle opport ...