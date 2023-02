Pneumatici ricostruiti | 31 flotte in Italia premiate per la gestione sostenbile

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Per il secondo anno consecutivo Michelin, ha assegnato l’attestato per lasostenibile deidestinato alleper il trasporto merci.L’iniziativa di Michelinè volta a coinvolgere e...

MILANO - Prosegue l'impegno sul frontedi Michelin, che ha assegnato i suoi attestati per la gestione sostenibile dei. Per il secondo anno consecutivo, infatti, Michelin Italia ha selezionato le aziende ......sostenibile degliconsegnato da Michelin Italia premia anche le flotte che hanno ottimizzato le prestazioni dei loro autocarri grazie all'utilizzo degliriscolpiti e

Pneumatici ricostruiti: 31 flotte italiane ricevono l’Attestato per la ... PneusNews.it

Michelin attesta la gestione sostenibile dei pneumatici. A 33 aziende virtuose attraverso ricostruzione e risc Il Messaggero - Motori

Michelin, attestato ad aziende trasporto virtuose in gestione gomme ... Italpress

Bandag: crescita robusta in Nord America PneusNews.it

Autotrasporto merci, tornano a crescere le imprese attive Inforicambi

MILANO - Prosegue l’impegno sul fronte pneumatici ricostruiti di Michelin, che ha assegnato i suoi attestati per la gestione sostenibile dei pneumatici. Per il secondo anno ...Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - Michelin Italia ha assegnato per il secondo anno consecutivo lattestato di gestione sostenibile dei pneumatici alle flotte per il trasporto merci. Si tratta di una inizia ...