Piste ciclopedonali | un progetto per una Formia più sostenibile

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 febbraio 2023)– Nel tratto del litorale di Levante, nel quartiere di Gianola verrà realizzato un intervento sulla viabilità esistente, che porterà fino all’arrivo delleciclabili con la riqualificazione del lungomare. Un’operazione di “traffic calming” con l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli, soprattutto nel periodo estivo quando è crescente l’afflusso turistico per la presenza di diversi stabilimenti balneari, di alberghi, di locali di ristorazione e di cittadini che si dedicano all’attività di runner. La mobilità definita “dolce” è uno spostamento che si basa sull’attività fisica per camminare o per utilizzare mezzi non motorizzati, perseguita in chiave anti-inquinamento. Un preciso piano di programmazione che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo sta portando avanti ...