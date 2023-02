Piramal Pharma Limited annuncia risultati consolidati per Q3 e 9M FY2023

(Di venerdì 10 febbraio 2023) MUMBAI, India, 9 febbraio 2023 /PRNewswire/(NSE: PPL) (BSE: 543635), hato oggi i suoiper la fine del terzo trimestre (Q3) e dei nove mesi (9M) terminati il 31 dicembre 2022. Nota: I dati finanziari dell'anno precedente (FY22) non includevano operazioni di controllo non comuni e quindi i dati finanziari su base annua non sono strettamente comparabili. Fare riferimento alle pagine 3 e 4 per una spiegazione dettagliata e per dati finanziari comparati. Punti salienti per Q3 FY23 e 9M FY23 Nandini, Presidente dellaha dichiarato: «Sulla base del nostro recente aumento del coinvolgimento dei clienti e dei ...

MUMBAI, India, 9 febbraio 2023 /PRNewswire/ - -Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha annunciato oggi i suoi risultati consolidati per la fine del terzo trimestre (Q3) e dei nove mesi (9M) terminati il 31 dicembre 2022. Dati ...Il Bilancio di sostenibilità diLtd (PPL) per l'esercizio 2021 - 2022 illustra il percorso ESG di PPL e integra le pratiche di sostenibilità in tutte le sue attività, compresa PCC MUMBAI, India, 21 novembre 2022 /...

Piramal Pharma has reported a net loss of Rs 90 crore on a consolidated basis for the third quarter ended December 31, 2022. The Mumbai-based company had reported a net profit of Rs ...Piramal Pharma, Panacea Biotec are at 52 week lows. Infosys, Reliance Industries, SBI, Bajaj Finserv, Tata Steel and TCS are among the volume toppers on the BSE Sensex-30 index.