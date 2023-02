Pioli non sa più dove sbattere la testa | affidarsi a Ibra è la mossa della disperazione Libero

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ieri l’allenatore del Milan, Stefano, in conferenza stampa, ha annunciato il ritorno di Zlatanhimovic tra i convocati per la partita di campionato contro il Torino. E’ la prima volta in stagione, per. Lo stessoha chiarito chenon ha autonomia di gioco, ma gli servirà come spinta motivazionale per il gruppo.ha dichiarato: «L’autonomia di Zlatan è quasi nulla. Certo, il suo ruolo è sempre stato quello del grande motivatore e grande giocatore, mi auguro possa fare entrambe le cose, sarà con noi e questa è una situazione molto importante. Magari fra un mese ci darà quella continuità che però adesso è un azzardo». Avere Zlatan a disposizione nello spogliatoio, scrive, “può offrire al tecnico quell’aiuto per risollevare il morale di ...