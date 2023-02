Avvio di giornata in lieve calo per le quotazioni del: ilpassa di mano a 77,81 dollari al barile ( - 0,32%) mentre il Brent è a 84,32 dollari in ribasso dello 0,21%. . 10 febbraio 2023Ilal Nymex perde l 0,93% a 77,74 dollari al barile. L'oro ha perso 12,20 dollari, quasi lo 0,7%, e ha chiuso a 1.878,50 dollari all'oncia. Euro in rialzo dello 0,3% a 1,0745 dollari. Il ...

Petrolio: prezzo Wti in rialzo a 75,27 dollari Agenzia ANSA

Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Quotazioni in Bilico in Chiusura Weekly FX Empire Italy

Petrolio: Wti in lieve calo a 77,81 dollari (-0,32%) - Economia Agenzia ANSA

Petrolio: poco mosso, Wti a 78,5 dollari al barile Agenzia ANSA

Petrolio: poco mosso, Wti a 78,5 dollari al barile Tiscali Notizie

Realizzi sulle materie prime In attesa, il cambio euro-dollaro è stabile a 1,07243. Mentre tra le materie prime prevale il segno meno: il petrolio Wti perde lo 0,23% a 77,88 dollari al barile, il ...Dollaro conferma rafforzamento, petrolio sale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 7 feb - Le Borse europee vanno verso un'apertura ...