Perde il controllo del tir e precipita dal viadotto Le telecamere di sicurezza catturano l’incidente sulla A6 Torino-Savona

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il fatto risale al pomeriggio di mercoledì 8 febbraio, quando leinstallate lungo la A6hanno ripreso il momento in cui un grosso Tir, che viaggiava verso la Liguria, ha sbandato in curva, finendo perre dalGeve su cui stava viaggiando. L’autista del mezzo, un uomo di 47 anni di origini rumene, è sopravvissuto, riportando però ferite molto gravi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Ogni pensiero quando viene espresso non è più sotto ildi chi l'ha pronunciato. Per ... Come nonchi prende il voto più basso a scuola o chi arriva tra gli ultimi a Sanremo". E quale ...Marco Mengoni incassa un'altra esibizione di categoria superiore, con un eccellentedelle ... Un ultimo posto che è valso un'intera carriera, perché chivince rialzandosi. Così ha fatto ...

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: un'altra ... il Dolomiti

Perde il controllo del tir e precipita dal viadotto. Le telecamere di sicurezza catturano l’incidente… Il Fatto Quotidiano

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto 50enne a Bosco Marengo Quotidiano Piemontese

Strada Nuova per Opicina, perde il controllo dell'auto e si schianta ... triestecafe.it

Perde il controllo dell'automobile e si ribalta dopo essere andato fuori strada, nella vettura anche la figlia piccola [FOTO] IlPescara

Perde il controllo della Golf e si schianta contro il piloncino È successo stanotte intorno alle 4:30 a Trieste su strada Nuova per Opicina quando per cause in corso di accertamento da parte della R ...Trieste, finisce in mare facendo retromarcia col muletto: Paolo muore annegato mentre lavora Il 58enne Paolo Borselli stava lavorando al porto di Trieste, ma ha perso il controllo del suo muletto ...