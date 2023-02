Perché lo sci azzurro è colorato soltanto di rosa

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Due ori. Due donne. Federica Brignone e Marta Bassino. Non si vedevano da fine anni Novanta. Era lo sci di Deborah Compagnoni e Isolde Kostner. Erano altri tempi, quelli con milioni di telespettatori incollati alla tv, con una popolarità dei nostri campioni misurata in share televisivo. Ora gli ascolti sono molto più fluidi, tra tv, Instagram, Tik Tok. Sabato 11 febbraio tocca alla Discesa, la gara di Sofia Goggia. Forse sulla carta la prova con più chance di vittoria, parlando di pronostici. Ci sarà un’atmosfera strana, la morte di Elena Fanchini ha tolto il respiro a chi è stata sua compagna di squadra. Le azzurre, così come i maschi hanno fatto giovedì, correranno con il lutto al braccio. La Discesa libera mondiale sarà in contemporanea con il funerale a Solato in provincia di Brescia. Il pettorale rosso di leader della classifica di Coppa del Mondo che Sofia aveva promesso a ...