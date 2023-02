Perché è tecnicamente complesso vietare l’accesso alle piattaforme per adulti in base all’età

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Age verification, ennesimo capitolo. Di fatto, il tema si può declinare in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi argomentazione, ma il risultato sarà sempre lo stesso. Oggi, ne parliamo a proposito dellepere a proposito dei limiti d’accesso a queste ultime per i minori. Come abbiamo avuto modo di vedere, la Francia è decisa a impedire ai minorenniai siti porno. Le proposte in campo sono due: quella di strutturare una apposita applicazione per costruire una sorta di passaporto digitale da unire a ogni accesso a una piattaforma per(nello stesso modo in cui si uniscono gli strumenti di pagamento digitali delle banche, ogni volta che si fa un acquisto su un e-commerce) o quella di accedere alla piattaforma soltanto attraverso la scansione di una carta d’identità che certifichi la ...