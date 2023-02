Pentathlon moderno | delegazione della Nazionale ricevuta in udienza privata da Papa Francesco

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) In mattinata unacomposta da atleti e tecniciitaliana diè stataindanella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Presente il presidenteFederazione ItalianaFabrizio Bittner, il segretario generale Filippo De’ Liguori Carino e il vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis. Grande emozione per Bittner, che ha manifestato al Santo Padre la gratitudine di tutto il mondo del: “Grazie per averci onorato di questo speciale momento di preghiera e di riflessione. E’ la prima volta che incontro una ...