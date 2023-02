(Di venerdì 10 febbraio 2023)- A poche ore dall'inizio della quarta serata del Festival diè statoun borsello sospetto in via Fiume a, a circa 500 metri dal teatro. All'interno anche dei ...

- A poche ore dall'inizio della quarta serata del Festival diè stato trovato un borsello sospetto in via Fiume a, a circa 500 metri dal teatro Ariston. All'interno anche dei proiettili, una sostanza ancora da analizzare (forse polvere da sparo) ...La serata cover Questa sera si terrà la quarta serata del Festival di2023, ed è quella più attesa di tutte. Si tratta della serata cover , dove gli artisti in gara si esibiranno con altri ...

Paura a Sanremo, pacco bomba trovato vicino all'Ariston: cosa sta succedendo Corriere dello Sport

Linus: "Ai superficiali i diritti fanno paura. Il Festival di Sanremo è pensato per la viralità social" la Repubblica

Dopo Sanremo parla Pegah, attivista cresciuta al Sud: «Ho paura ma continuo» La Gazzetta del Mezzogiorno

Sanremo 2023, la classifica generale della terza serata… fa paura GQ Italia

I Modà di nuovo a Sanremo: «Paura superata. O quasi» Mi-Tomorrow

A 500 metri dal teatro del Festival è stata prelevato un borsello con proiettili, polvere da sparo e una sorta di miccia ...Un sospetto pacco bomba è stato ritrovato oggi pomeriggio dalle forze dell’ordine in una strada del centro di Sanremo, a circa 500 metri dal teatro Ariston dove in questi giorni si sta svolgendo il ...