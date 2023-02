Pattinaggio artistico | Four Continentes 2023 | Kim e Miura davanti dopo lo short Gare aperte a Colorado Springs

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Si aprono nel segno dell’incertezza iContinents, competizione internazionale diriservata ai Paesi non europei in scena questo fine settimana negli Stati Uniti, nello specifico a. Nelle dueinaugurali infatti, loprogram femminile e maschile, sono emerse delle classifiche molto corte, con più di uno scenario possibile in vista del segmento più lungo. In campo femminile a spuntarla è stata la sudcoreana Yelim Kim, autrice di una performance pulita caratterizzata dall’esecuzione della combinazione triplo lutz/triplo toeloop, del doppio axel e del triplo flip, elementi che le hanno concesso di raggiungere 72.84 (39.35, 33.49), regolando di appena una lunghezza Isabeu Levito, seconda con 71.50 ...