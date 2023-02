Parigi 2024 | Polonia | sì atleti russi e bielorussi se dissidenti

A margine della conferenza dei ministri dello Sport di diversi Paesi sulla presenza di atleti russi alle Olimpiadi del, il ministro dello Sport polacco, Kamil Bortniczuk, ha proposto che possano essere inclusi nelle squadre dei rifugiati, a patto che si dichiarino dissidenti. "Credo che un possibile ...Lo Polonia ha avanzato una proposta al Cio: far partecipare gli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi disolo all'interno della squadra dei rifugiati. A dichiararlo il ministro dello sport polacco Kamil Bortniczuk nel corso dell'odierna videoconferenza con gli omologhi europei: 'Sarebbe un ...

Lo Polonia ha avanzato una proposta al Cio: far partecipare gli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024 solo all'interno della squadra dei rifugiati. A dichiararlo il ministro dello ...