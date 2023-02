(Di venerdì 10 febbraio 2023) Verdettoquello del Vismara: la Fiorentina pareggia 1-1 nel ritorno dei Quarti di Finale diItalia Femminile ed escecompetizione. L’1-0 per le rossonere dell’andata condanna la squadrain maniera troppo severa. Non si completa la missione rimonta per la Fiorentina, chiamata ad una vittoria con due o più reti di scarto. La formazione gigliata però esce a testa altissima, conscia di averci provato fino all’ultimissimo secondo.La partenza è un po’ in sordina con entrambe le squadre che devono scrollarsi di dosso la tensione di una gara decisiva. Ci pensa Zamanian ad aprire le danze dopo diciotto minuti, il suo tiro a giro sarebbe perfetto ma Babb ci mette una pezza e manda in corner.bandierina Tucceri Cimini va direttamente in porta, ancora il portiere rossonero respinge ...

... travolto 4 - 0 qualche settimana fa: contro Fiorentina e Verona la Lazio si è dovuta accontentare un doppioper 1 - 1, due punti che hanno il saporedelle occasioni perse. In mezzo c'...chi si accontenta gode, così così ", concludono, non senza un po' d'. Chissà se, diffusione ... arroccandosi a difesa d'unche, in virtù della vittoria d'andata, regala il passaggio di ...

Pareggio amaro: le Viola escono dalla Coppa ACF Fiorentina

Pareggio amaro, ma il morale resta alto LA NAZIONE

Pareggio amaro per l'Olimpya Velletri Velletri Life

L'AGORDINA RIMANE IN ZONA PLAYOUT. UN PAREGGIO AMARO ... Radio Più

Un pareggio dal sapore amaro Il Montelupo non riesce a vincere LA NAZIONE

Lunedì infatti alle ore 20:45, i nerazzurri saranno di scena in quel di Marassi contro la Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic che si gioca le ultime chance per rientrare nella lotta per la ...ROMA - "Il pareggio contro l'Hellas Verona ci ha lasciato l'amaro in bocca". Così parla Pedro in attesa dello scontro diretto in zona Champions League contro l'Atalanta, rammaricato per aver visto sfu ...