Pamela Anderson | il segreto dei suoi capelli raccolti è…un perizoma VIDEO

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ricordate l’iconica acconciatura degli anni novanta di? Bene, l’attrice – diventata popolare in tutto in mondo interpretando la sensuale bagnina C.J. Parker nella serie tv Baywatch – ha svelato ilper poterla ricreare fedelmente. Preparatevi, però, perché c’è un trucco piuttosto hot. In unrealizzato per la serie In The Bag di British Vogue, l’ex coniglietta di Playboy ha infatti confessato di utilizzare – in assenza dei classici elastici – deiper legare i. “Non so perché ho unnella mia borsa. Questo è il trucco del mestiere. Stiamo davvero tornando agli anni ’90“, affermanel. Nel filmato, ...

