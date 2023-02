Palloni cinesi e basi Usa nel Pacifico | il conflitto ucraino sembra precedere lo scontro finale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) di Roberto Iannuzzi * La storia del pallone cinese, come ci è stata raccontata dai media, somiglia a una scena di teatro in cui un riflettore illumina il protagonista (il pallone, nel nostro caso) lasciando in ombra il resto della scena. In realtà, è molto più significativo ciò che avviene sullo sfondo (che, come vedremo, è ambientato nel) rispetto a ciò su cui è puntata la nostra attenzione. Ma cominciamo dal protagonista di questa storia. Non sappiamo se fosse realmente un pallone meteorologico, come sostengono i, o un pallone spia, come affermano gli americani. Fatto sta che il Pentagono, cioè l’attore che ha fornito in esclusiva i particolari di questa vicenda, ha anche rivelato che almeno tresotto l’amministrazione Trump, e uno sotto quella Biden, avevano già lambito il territorio americano. Questi episodi ...

Il vicepremier ha sottolineato che questo e' un 'momento in cui c'e' la guerra, c'e' il caro delle materie prime, imandano ispia il giro per il mondo: Macron pensa di fare da ..."Nel momento in cui c'è la guerra, c'è il caro delle materie prime, imandano ispia in giro per il mondo, Macron pensa di fare da solo - ha aggiunto - . Non penso che andrà lontano, ...

