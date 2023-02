Pallanuoto | Euro Cup 2023 | Savona e Trieste si sfideranno nelle semifinali!

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sono effettuati oggi, giovedì 9 febbraio, i sorteggi degli accoppiamenti delle semifinali dell’Cup e della Challenger Cup 2022-di: nella seconda competizionepea sarà derby italiano nel penultimo atto tra RN. Nell’altra semifinale si affronteranno gli ellenici del Panionios GSS ed i magiari dell’A Hid-Vasas Plaket. Nella Challenger Cup gli spagnoli del Tenerife Echeyde devono ancora conoscere il nome dei rivali in quanto la partita di ritorno dei quarti tra i turchi del Galatasaray ed i greci dell’Apollon è stata rinviata al 18 febbraio. Nell’altra semifinale si affronteranno gli iberici del CN Terrassa ed i turchi dell’Enka Istanbul. Le semifinali di entrambe le competizioni si disputeranno l’1 ed il 22 ...

