Pallanuoto | A1 femminile 2023 | dopo gli anticipi restano tre partite da giocare nella tredicesima giornata

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023)spezzettata per il campionato di A1di. Vista la presenza delle Coppe Europee, ci sono stati duemartedì per il tredicesimo turno che hanno visto in acqua le prime due della classe. Successi senza patemi sia per Orizzonte Catania che per SIS Roma che proseguono il loro passo spedito in vetta. Partita più interessante dunque quella che vede in acqua il Plebiscito Padova, che può scavalcare le siciliane in seconda piazza: impegno non proibitivo con il Brizz Nuoto. Andiamo a scoprire il programma con gli ultimi tre incontri cheda disputarsi.Martedì 7 febbraio Rapallo – Ekipe Orizzonte 7 – 17 SIS Roma – Netafim Bogliasco 18 – 1 Sabato 11 febbraio Antenore Plebiscito Padova – Brizz Nuoto Rari Nantes ...