Pallamano Benevento | scontro diretto con il Lanzara | “Pronti per il tour de force”

Primo di due impegni dall'alto coefficiente di difficoltà per la Pallamano Benevento che domani alle 18.30 ospiterà il Lanzara al Pala Ferrara. I giallorossi, attualmente secondi, sfideranno quella che è la terza forza del campionato. Le due squadre sono separate da soli due punti e sarà necessario profondere il massimo sforzo per portare a casa quella che sarebbe la settima vittoria consecutiva in casa giallorossa. Andrea Sangiuolo ha accolto con soddisfazione le notizie provenienti dalla settimana di allenamenti appena conclusa: "Ho ricevuto buone indicazioni, tante note positive che fanno da contraltare all'unica stonatura legata al calendario dell'under 17. Non è il massimo giocare il venerdì sera nel campionato di categoria e a distanza di 24 ore tornare in campo con la prima squadra. E' un discorso ...

E' arrivata la sesta vittoria nel torneo di serie B per la Pallamano Benevento. I giallorossi si sono imposti in trasferta battendo 35 - 18 il New Capua. Vittoria netta per gli uomini di coach Andrea Sangiuolo che, dome spesso accade nel corso delle partite i salernitani si ritrovano addirittura nelle zone alte della classifica, con ben cinque successi su sette gare alle spalle della capolista Polisportiva Gaeta - ancora imbattuta - e del Lanzara.

