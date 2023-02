(Di venerdì 10 febbraio 2023) Saranno investiti 300mila euro per la promozione, riqualificazione e messa indel Padiglione: qui l'unica discoteca di ...

Saranno investiti 300mila euro per la promozione, riqualificazione e messa in sicurezza del Padiglione: qui l'unica discoteca di ...Ildi parte Guelfa , uno dei palazzi più ricchi di storia del centro storico, si appresta a recuperare parte della sua antica bellezza. Prenderà il via infatti un importante piano di ...

Palagio Fiorentino, lavori per la sicurezza LA NAZIONE

Il Corteo storico fiorentino per la fiorita di San Zanobi FirenzeToday

"Fuori di Taste", il calendario degli eventi a Firenze extra Fortezza La Repubblica Firenze.it

Fuori di Taste 2023, venti-e-venti da non perdere in giro per Firenze Il Forchettiere

Fondo regionale montagna, 780mila euro alla Provincia di Arezzo ArezzoNotizie

Saranno investiti 300mila euro per la promozione, riqualificazione e messa in sicurezza del Padiglione: qui l’unica discoteca di vallata ...Il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Firenze per le spese da lui sostenute e poste a carico del Teatro, con l'ipotesi ...