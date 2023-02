Pacco bomba vicino all' Ariston Sanremo choc | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Allarmeal Festival di. Un ordigno rudimentale è stato trovato in via Fiume, a circa 700 metri dal teatrodove è in corso il Festival della canzone italiano. Sul posto gli artificieri. Nei giorni scorsi si era alzata l'allerta nella città delle Palme, anche a causa del clima di intimidazioni che stanno arrivano dal mondo anarchico relative alla vicenda di Alfredo Cospito, il militante anarchico in carcere milanese di Opera al 41 bis, dopo essere stato trasferito da quello di Sassari. Da oltre 100 giorni Cospito è in sciopero della fame per chiedere l'abolizione del carcere duro per sé e per tutti gli altri detenuti italiani, terroristi e mafiosi, sottoposti alla stessa misura. Poche ore fa il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha respinto l'istanza presentata dal legale di Cospito e ora ...