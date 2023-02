L'attesa per la quarta puntata del Festival di Sanremo è stata guastata dal ritrovamento di un. Stando a quanto si apprende l'ordigno, una scatola al cui interno c'era della polvere da sparo, era stato posizionato non molto distante dal teatro Ariston. Sanremo, ritrovato vicino al ...A Sanremo preoccupazione per un sospettoa circa 500 metri da teatro Ariston, dove in questi giorni si sta svolgendo il Festival . L'ordigno rudimentale, che all'interno aveva dei proiettili, forse polvere da sparo e una sorta di ...

Pacco bomba trovato a Sanremo, vicino al teatro Ariston Corriere della Sera

Sanremo 2023, trovato pacco bomba a 500 metri dall’Ariston: dentro proiettili e polvere da sparo Il Fatto Quotidiano

Sanremo, sospetto pacco bomba trovato vicino all'Ariston: ecco cosa è successo La Gazzetta dello Sport

Sanremo, sospetto pacco bomba in via Fiume: accertamenti in corso Riviera24

Sanremo 2023: trovato un sospetto pacco bomba vicino all'Ariston iLMeteo.it

Ci mancava solo la (presunta) pista anarchica: a poche dall’inizio della quarta serata del Festival di Sanremo un pacco bomba – contenente un chilo di polvere da sparo e proiettili, con un innesco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...