Pacco bomba a Sanremo 2023 | trovato a 500 metri dall’Ariston | scatta l’allarme

(Di venerdì 10 febbraio 2023) A poco più di un’ora dall’esordio della quarta serata del Festival di. Il ritrovamento è avvenuto a 500circa dal teatro Ariston, dove dallo scorso martedì 7 febbraio è in scena la 73esima edizione del Festival diA riferire le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

A Sanremo preoccupazione per un sospettoa circa 500 metri da teatro Ariston, dove in questi giorni si sta svolgendo il Festival . L'ordigno rudimentale, che all'interno aveva dei proiettili, forse polvere da sparo e una sorta di ...Certo si sarà presa un bello spavento, e con lei anche Olly! Ritrovato sospettonon lontano dall'Ariston: rilevazioni in corso Una notizia decisamente più inquietante è quella relativa al ...

Pacco bomba trovato a Sanremo, vicino al teatro Ariston Corriere della Sera

Pacco bomba a Sanremo vicino al teatro Ariston: Festival tra gli obiettivi degli anarchici, scatta l'allarme Virgilio Notizie

Sanremo, sospetto pacco bomba trovato vicino all'Ariston: ecco cosa è successo La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, trovato pacco bomba a 500 metri dall’Ariston: dentro proiettili e polvere da sparo Il Fatto Quotidiano

Paura a Sanremo, pacco bomba trovato vicino all'Ariston: cosa sta succedendo Corriere dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È probabile che l’azione volesse essere emblematica. A Sanremo, la preoccupazione è aumentata a causa del ritrovamento di un sospetto pacco bomba a circa 500 metri dal Teatro Ariston, dove si svolge ...