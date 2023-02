Oroscopo 10 febbraio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La Luna in Bilancia si congiunge con Marte in Gemelli alle 4:25 del mattino, creando un’atmosfera movimentata. Mercurio e Plutone si incontrano in Capricorno alle 12.16: Questo è un allineamento potente per la ricerca, l’esplorazione di cose nascoste o segrete e le discussioni profonde! La Luna si congiunge con il Sole alle 22:39, ispirando fiducia