(Di venerdì 10 febbraio 2023) Oro in lieve calo in avvio di giornata: il contratto con scadenza ad aprile è a 1.869,30in ribasso dello 0,49%. . 10 febbraio 2023

in lieve calo in avvio di giornata: il contratto con scadenza ad aprile è a 1.869,30 dollari in ribasso dello 0,49%. . 10 febbraio 2023l'indice dei titoli tecnologici: tra le società europee, limita i danni Infineon - 0,7%% ma tiene le posizioni Stm +0,22%. Avanza l'olandese Tom Tom +9% grazie ai risultati. Borse ultime ...

Oro: arretra a 1.869,30 dollari l'oncia - Economia Agenzia ANSA

Oro, argento, platino: i mercati dell'oro sono arretrati rispetto ai ... Coinphony [IT]

Stipendi d'oro a Csp e compensi arretrati al Pincio laprovinciadicivitavecchia.it

BORSE ULTIME NOTIZIE: giorno di realizzi dopo una settimana d’oro e la delusione sulle Big Tech. A Pi... FIRSTonline

Carlos Augusto, l'oro di Monza: i dati da top, l'idolo Marcelo e il fantacalcio Tuttosport

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Oro in lieve calo in avvio di giornata: il contratto con scadenza ad aprile è a 1.869,30 dollari in ribasso dello 0,49%. (ANSA).