(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il leader di Italia Viva si attribuisce il merito di aver posto fine al governo. Poi attacca: "Perché non vuole fare la commissione d'inchiesta sul Covid?"

Sono moltodi come mi sento fisicamente a questo punto della mia carriera, oggi non ... ha perso prematuramente ma è stato senz'altro positivocon noi'. QUI IL TABELLONE AGGIORNATO ...... non è sfuggito il commento durante la diretta di Amadeus: 'Scusate, pensavo diistruito' ... 'Ho raggiunto 1 milione di follower..' diceil conduttore. 'Ma Chiara mi ha bacchettato ...

"Orgoglioso di averlo mandato a casa". Così Renzi asfalta Conte ilGiornale.it

Quei marinai di Crevalcore a bordo della Laura Bassi: "Ci siamo conosciuti qui, fra i ghiacci dell'Antartide" La Repubblica

"Una persona unica, orgoglioso di averlo reso felice" LA NAZIONE

ATP Dallas, Isner: “Una delle cose che mi rende più orgoglioso è la mia longevità” Ubitennis

L’arresto di Messina Denaro, il nipote del boss: «I parenti non si scelgono, io orgoglioso di averlo rinnegato» Corriere TV

Matteo Renzi si proclama estremamente felice di aver posto la parola fine all'esecutivo di Giuseppe Conte. "Sono orgoglioso di averlo mandato a casa, e sono tanto felice che oggi Conte possa cercare ...Una potente orazione, un manifesto, decidete voi dopo averlo ascoltato (qui sotto), di certo poco più ... a finire davanti alle telecamere. "Sono orgoglioso e felice del riconoscimento di Mvp e sono ...