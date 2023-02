Operazione “sobrietà” a Palazzo Chigi | la Meloni elimina tende | parati e drappi dorati voluti da D’Alema

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Se Mario Draghi, prima di lasciare, è riuscito a mandare in soffitta definitivamente il Berlusconi style della sala stampa (dalla riproduzione di colonne con capitelli corinzi agli stucchi bianchi con gli specchi), Giorgiaha deciso di cambiare gli arredi del suo ufficio da premier al primo pianodal governonel ’99. Per ora, a quanto apprende l‘Adnkronos, la leader di via della Scrofa avrebbe rifatto il look al Salotto giallo e alla cosiddetta Anticamera del presidente, che si affacciano sull’esterno (nell’angolo tra via del Corso e piazza Colonna) e sono attigue alla Galleria Deti, da sempre adibita a studio del presidente del Consiglio.meno “reggia” e più sede di rappresentanza nell’idea della ...