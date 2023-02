Operaio muore schiacciato da un container nel porto di Civitavecchia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Unitaliano di 29 anni è morto questa mattina neldidopo essere rimastoda unche stava trasportando su una delle banchine. Sul posto le forze dell’ordine. “Sono passati appena 20 giorni, ed è di nuovo tragedia sul lavoro. Anche questa volta a perdere la vita un giovaneimpegnato, neldi, nelle operazioni di movimentazione al terminal dei. Le notizie sono ancora frammentarie e la Polizia di frontiera sta effettuando i rilievi per capire la dinamica dell’incidente mortale”. Così in un comunicato Carlo Costantini e Marino Masucci, segretari generali della Cisl Roma Capitale Rieti e Fit Cisl Lazio. “Siamo sconcertati, affranti, e non si può continuare ...