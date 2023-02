Onu | minaccia Isis resta alta e in evoluzione

(Di venerdì 10 febbraio 2023) "Laglobale rappresentata dal gruppo terroristico Daesh e dai suoi affiliati, complessa e in". E' l'allarme lanciato, davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni ...

... da due esperti antiterrorismo, il sottosegretario generale, Vladimir Voronkov e il capo Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo (CTED), Weixiong Chen, che hanno parlato di...... moltiplica gli orrori e innalza il livello dello scontro; l'escalation militaredi ... promuovere un'iniziativa politica dell'(tornare a investire sull', ricostruire credibilità e ...

il sottosegretario generale Onu, Vladimir Voronkov e il capo Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo (CTED), Weixiong Chen, che hanno parlato di minaccia persistente alla pace e alla sicurezza ...Ultimo, ma non per importanza, il rappresentante ONU ha accusato il presidente dell'Ucraina di ... Ma non sono immaginati al di fuori della minaccia. Il tutto si basa sull’ostentazione di valori ...