Omicidio di Saman Abbas | al via a Reggio Emilia il processo | assenti il padre e la madre

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Inizia oggi davanti alla Corte d’assise diilper l’di. Cinque sono i familiari imputati, di cui presenti solo in tre: lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Tutti e tre fuggiti poco dopo la scomparsa della ragazza 18enne e fermati nei mesi successivi tra Francia e Spagna. Non ci sono invece né il, Shabbar, né laNazia Shaheen. I due sono scappati in Pakistan poche ore dopo la morte della figlia, il primo maggio 2021, e sono rimasti latitanti per mesi. Il primo è stato arrestato il 15 novembre scorso e si attende la pronuncia sull’estradizione. Laè l’unica che non è ancora stata rintracciata. Oggi, nel corso della prima ...

Lo zio e i cugini con una pala, con lo zainetto sulle spalle che esce accompagnata dai genitori e che non tornerà mai più. Oppure quelle molto più recenti, quelle della buca nel casolare

