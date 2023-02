Oliveira | “Osimhen? C’è una cosa che mi sorprende Completo al 90%”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Luisrivela che c’è unache loin Victor, che ritiene un attaccanteal 90% Luis, ex attaccante del Cagliari, applaude Victor. Il calciatore, che ha giocato in Serie A alla fine degli anni ’90, è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. “Quale caratteristica colpisce di più di? Dal mio punto di vista è un giocatore quasi, direi al 90%, anche non reputo nessun calciatore capace di raggiungere il 100%. È un giocatore sempre presente nella manovra della squadra, forte fisicamente e sempre pericoloso. Ciò cheè la sua fame, la sua voglia di essere protagonista in una squadra che ...

Grande conferma diche oramai è sempre di più capocannoniere e si sta affermando come uno dei migliori ... iradiddio, Guido: un demonio Kvara - Cesare: ottimo ; Guido: eccellente- ...... Simeone e Matiasdi farsi trovare sempre pronti quando è il loro momento, ma da ... costruendo un campionato di vertice sull'inamovibilità della verticale Koulibaly - Anguissa -e ...

Oliveira: 'Osimhen completo al 90%. Scudetto Napoli Se non perde la testa' AreaNapoli.it

Napoli-Cremonese, probabili formazioni: conferma per Osimhen e Kvaratskhelia Blasting News Italia

Spezia-Napoli in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Fanpage.it

Napoli-Roma 2-1, le pagelle azzurre: in volo con Osimhen e Simeone Siamo il Napoli

Careca: «Napoli da scudetto, Osimhen come me, bomber senza limiti» Poi il messaggio ai tifosi napolipiu.com

In porta spazio ancora a Meret mentre la retroguardia dovrebbe esser formata dal quartetto composto da capitan Di Lorenzo, Rrhamani, Kim e Mario Rui, in netto vantaggio su Oliveira per il ... Kvicha ...L'ex calciatore belga: "Immagino la festa che potrebbe esserci in una città passionale come Napoli". Luis Oliveria, ex attaccante, è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Lu ...