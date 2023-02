Prima di procedere all'abbattimento, ha detto ancora Kirby, le forze Usa avevano stabilito che l'non era dotato di equipaggio. Al momento, ha ribadito, non è possibile determinare se l'...... non potrà chiaramente essere guidata, ma rappresenta comunque un esclusivoda collezione. ... che è dotata di elettronica funzionante per la luce posteriore antipioggia e per il(quest'...

Caccia Usa abbattono un "oggetto volante non identificato" sopra l'Alaska RaiNews

Oggetto volante non identificato abbattuto in Alaska: "Grande come un auto" Today.it

Stati Uniti, pallone spia cinese in volo: cosa sappiamo WIRED Italia

Ufo, Uap e Aaro, salgono a più di 500 gli avvistamenti del Governo ... Il Sole 24 Ore

La Francia smonta il mito della donna al volante: "Incidenti colpa ... EuropaToday

L'oggetto, a quanto sembra non un pallone, delle dimensioni all'incirca di un'automobile, volava a 12 mila metri di altezza e avrebbe potuto mettere a rischio il traffico dell'aviazione civile. Al mom ...Pertanto, invitiamo il cliente a rivolgersi sempre ai consulenti alle vendite per essere informato sulle caratteristiche e sul prezzo in vigore al momento dell acquisto – che sarà oggetto di singola .