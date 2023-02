“Oddio | non me ne sono accorta” Ma il pubblico di Federica Panicucci sì | la gaffe è memorabile

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ci ricasca ancora e a Mattino Cinque fa un’altraclamorosa in piena diretta. Tutto è successo nell’ultima puntata della settimana in corso, infatti nella mattinata di venerdì 10 febbraio la conduttrice televisiva è incappata in un errore inaspettato. Da casa se neaccorti tutti immediatamente, ma anche in regia hanno fatto lo stesso. Non a caso gliel’hanno comunicato nel fuori onda e successivamente lei ha dovuto fare la rettifica necessaria, scusandosi di fatto per l’accaduto. Non è la prima volta chefaccia una cosa simile a Mattino Cinque. Solamente pochi giorni fa lal’aveva colta all’improvviso, anche se in questo caso non si era proprio resa conto di essere in diretta. Aveva annusato la sua ascella, per ...