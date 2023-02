NWA | Tyrus | “Ecco contro chi mi piacerebbe lottare per il titolo NWA”

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha una lista di stellecui vorrebbe difendere il suo NWA Worlds Heavyweight Championship e ne ha nominate alcune in una nuova intervista. Un sacco di nomi noti nella lista diè apparso giovedì su Busted Open Radio e ha discusso della sua lista di avversari da sogno per il, citando stelle della WWE, della AEW e non solo. “Penso che sarebbe emotivamente un grande momento per me affrontare qualcuno della famiglia Rhodes con l’eredità che hanno creato in NWA. Big Show è disponibile, ho notato l’altro giorno che mi segue su Twitter, quindi deve essergli venuta voglia di tornare a… Nick Aldis, ovunque tu sia, hai detenuto il World’s Championship per molto tempo ti spetta una title shot. Carlito è un altro ragazzo che non mi ...

