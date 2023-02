Nuoto | Simona Quadarella | “Alle mie spalle ci sono delle giovani azzurre in arrivo A Los Angeles 2028 vorrei esserci”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Avere ancora qualcosa di importante da dare. Nonmancate le soddisfazioni nella carriera di. Lei, capace di salire sul podio a Europei, Mondiali eOlimpiadi, potrebbe anche tirare una riga e dire di aver dato tutto al. Non è il caso di, con ancora tanti stimoli in vista dei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone) e soprattuttoOlimpiadi Estive di Parigi 2024. Il 2022 è stato un anno particolarmente intenso nel quale le difficoltà nonmancate per la successionegare, tra la rassegna iridata a Budapest (Ungheria) e quella continentale di Roma. Una stagione impegnativa in cui la nostra portacolori ha vinto il bronzo mondiale negli 800 stile libero, due ori e un argento europei negli ...