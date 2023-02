Nordio si schiera con gli imputati ricchi | “Sono i potenti i più intimoriti davanti ai magistrati”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “L’imputato è sempre deboleal magistrato inquirente. Ma paradossalmente le persone piùquelle più intimoriteal magistrato”. Dopo qualche settimana di silenzio imposto, Carlotorna a parlare a ruota libera. E partorisce un’altra uscita destinata a far discutere: in un videomessaggio inviato all’Unione delle Camere penali (il “sindacato” degli avvocati penalisti) per la loro cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, si lancia in una lode della professione forense, la cui “nobiltà”, afferma, consiste nel fatto di “difendere sempre il debole”. Che però, precisa, “non è solo il diseredato, il povero e l’emarginato“. Secondo il ministro della Giustizia, infatti, i veri “deboli”– udite udite – i colletti bianchi: “L’ho visto in quarant’anni ...

A Davos l'Arabia Saudita sicon la Cina per ridurre il ruolo e il primato del... Al Forum ... Attacco ad alzo zero suCon inverosimili accuse di ignoranza verso il ministro Qatargate, in ...sicon chi è indifendibile, così questa destra incendia il Paese' parola di Rosy Bindi intervistata da La Stampa sul caso Cospito che sta agitando la politica italiana. L'ex presidente ...

Nordio si schiera con gli imputati ricchi: “Sono i potenti i più intimoriti davanti ai… Il Fatto Quotidiano

Berlusconi si schiera con Nordio: "La giustizia italiana va riformata ... Dire

Incontro tra Meloni e Nordio, il premier: "Giustizia giusta e veloce è priorità" Sky Tg24

Cospito, Rosy Bindi contro il governo: "Cosa c'è dietro". Partita la macchina del fango Il Tempo

Vince l’asse tra Travaglio e Donzelli: a proteggerlo Nordio e il Pd Il Riformista

L’obiettivo di Nordio, però, non è certo quello di allungare la sopravvivenza dei processi, bensì di accorciarla ancora di più. A fine dicembre, infatti, il centrodestra ha votato compatto un ordine ...Il ministro ha respinto il ricorso per la revoca il carcere duro all’anarchico. Per farlo non considerato il parere dell’Antimafia, secondo cui per Cospito è idoneo anche il regime dell’alta sorveglia ...