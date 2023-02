Nordio | “Cospito usa il suo corpo come un’arma” L’anarchico al 41-bis morirà in carcere?

(Di venerdì 10 febbraio 2023)Alfredo, 55 anni, in sciopero della fame da quasi 4 mesi, “in“, secondo il suo avvocato Flavio Rossi Albertini. Emergono intanto le motivazioni con le quali il ministro della Giustizia, Carlo, ha respinto l’istanza di revoca del regime diduro (41-bis) per il detenuto. “Permane immutata la capacità” di“di orientare le iniziative di lotta della galassia anarco-insurrezionalista verso strategie e obiettivi sempre più rilevanti” scrive. Carlo(a sinistra) e Alfredo(in un’immagine del 2013). Foto Ansa“Ildiè la sua arma“ “Alfredo– sostienenel ...

Poche ore fa il ministro della Giustizia Carloha respinto l'istanza presentata dal legale die ora si attende una reazione da parte del mondo di estrema sinistra. Proprio in questi ...- Il ministr o Carlospiega perchénon può uscire dal 41bis. Semplice: non è in pericolo di vita per un problema di salute, ma perché ha iniziato una forma di protesta che è diventata "...

Il no del ministro Nordio alla richiesta di revoca del regime di detenzione speciale 41 bis presentata dalla difesa dell’anarchico Alfredo Cospito è arrivata in zona Cesarini. Dopodomani, 12 febbraio, ...“Grazie, me l’aspettavo”. Così Alfredo Cospito ha commentato il rigetto da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio dell’istanza di revoca del 41 bis presentata dal difensore Flavio Rossi ...