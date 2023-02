Nordio | “Cospito socialmente pericoloso | resti al 41-bis Il suo sciopero della fame è violento” L’anarchico dal carcere | “Me lo aspettavo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Permane immutata la capacità del detenuto di orientare le iniziative di lottagalassia anarco-insurrezionalista verso strategie e obiettivi sempre più rilevanti”. Lo scrive il ministroGiustizia, Carlo, nelle motivazioni del provvedimento con cui giovedì ha rigettato la richiesta di revoca delduro per Alfredoinda ormai più di tre mesi. “Le condizioni di salute di, derivanti in via esclusiva dallo(…), non sono tali da incidere in maniera significativa sulla sua rilevante pericolosità sociale e non sono idonee a giustificare l’adozione del domandato provvedimento di revoca anticipata del regime differenziato ...