“Non vogliamo neanche commentare” Al GF Vip è scoppiato il caso Tavassi

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 10 febbraio 2023) In sfida aperta con la terza serata del 73esimo Festival di Sanremo, è andata in onda la seconda puntata della settimana del GF Vip 7 di Alfonso Signorini. Peccato che qualcosa sia andato storto, non si è capito perché. C’è qualcuno che rema contro Guendalina? Anzi ancor di più nei confronti di suo fratello Edoardoessendo lui in gara nel reality. L’ospitata della sorella al GF Vip Party è saltata all’istante. Doveva farsi una simpatica ed interessante chiacchierata con i due conduttori, a loro volta come pure lei ex volti della quinta e sesta edizione, Soleil Sorge e Pier Paolo Pretelli al GF Vip Party, show che precede la puntata del GF Vip 7. Prima della 32esima doveva esserci per l’appunto Guendalina, pronta peril percorso di Edoardoe degli altri ...