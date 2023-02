Non mi riconosco…” la figlia di Lino Banfi contro la terribile malattia | DRAMMATICO

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ladifa delle dichiarazioni struggenti sul suo passato. La donna ha vissuto dei momenti difficilissimi ma grazie all’amore del padre ha trovato la forza per guardare avanti con positività. Ora ha la possibilità di raccontarlo guardandosi in dietro con tristezza.è uno degli attori più celebri del cinema e della televisione italiana. Grandissimo protagonista delle commedie rosa ed erotiche anni ’70 la sua recente immagine è collegata a quella del nonno Libero nella famosa sit com nostrana Un Medico in Famiglia. L’uomo è tutt’ora molto apprezzato per la sua versatilità e capacità di interpretare personaggi di diversa caratura.è riuscito ad entrare così nel cuore degli italiani fino ad arrivare anche alle ...