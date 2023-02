non c’è nessuno che li cambi

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 02/09/2023 alle 21:45 TEC Akieme, dell’Almería, e Aidoo, del Celta, sono gli unici due giocatori di movimento con tutti i minuti giocati Fino a otto portieri, compreso il giocatore del Barcellona Ter Stegen, non hanno ancora perso un minuto della Liga Giuseppe Aidodal celtico, e Sergio Akimeda Almería, sono i solo due giocatori di campo che hanno giocato fino ad oggi 20 ogni minuto in gioco in LaLiga Santander, insieme a otto portieri che configurano il top ten magnifico Divisione. per oraanche se nel caso di ex azulgrana Akieme la sua impresa è già in pericolo, dal momento che è con quattro cartellini gialli a uno solo della squalifica per accumulo. Aidoo, con treresiste un po’ di più per il momento. L’anno scorso, il difensore centrale della Real Sociedad Robin Le Normand ha rinunciato solo a tre ...