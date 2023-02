No vax | vaccinati più volte in cambio di dosi droga | così ottenevano falsi green pass

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tossicodipendenti , per pochi euro o per qualche dose di, si sottoponevano alla vaccinazione contro il Covid - 19 con documentiper permettere a dei ' no vax' di ottenere il. ...

... in cui tossicodipendenti, per pochi euro o qualche dose di sostanza stupefacente, muniti di documenti falsi, venivano convinti a farsi vaccinare più volte, per procurare a ' no' la ...Pochi euro o qualche dose di droga: così alcuni tossicodipendenti venivano convinti a farsi vaccinare più volte e vendere il green pass, ottenuto anche con un documento falso, a soggetti no. È quanto emerso dall'operazione '9x21', dei carabinieri del Comando provinciale di Catania che hanno eseguito una ordinanza emessa dal gip del tribunale etneo. Diciassette gli indagati, tra loro ...

No vax, vaccini «in cambio di droga ai tossicodipendenti»: così ottenevano il Green pass ilmessaggero.it

Tossicodipendenti vaccinati più volte per far ottenere il green pass ai no vax RaiNews

Vaccini ai tossicodipendenti per dare il green pass ai no vax: 17 indagati a Catania La Repubblica

La decisione della Consulta: “L’obbligo del vaccino anti Covid per i medici: né irragionevole, né sproporzion… la Repubblica

La Consulta difende il vaccino ai medici ilGiornale.it

Vaccini in cambio dosi droga per Green pass a no vax, arresti Indagini Cc Catania su rapinatori e fabbricanti armi artigianali CATANIA, 10 FEB - Tossicodipendenti, per pochi euro o per qualche dose di ...Tossicodipendenti, per pochi euro o per qualche dose di droga, si sottoponevano alla vaccinazione contro il Covid-19 con documenti falsi per permettere a dei ' no vax' di ottenere il ...